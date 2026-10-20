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Phú Túc huy động hơn 55 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sáng 19-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

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Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: Văn Chi

Hưởng ứng lời kêu gọi, 53 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 55,6 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Thanh Khiết đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ; công khai, minh bạch các khoản đóng góp, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Đồng thời, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

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