(GLO)- Từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở, sinh kế và các công trình thiết yếu.

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm là vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động cộng đồng trong chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: Như Nguyện

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp với chính quyền rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát; đặc biệt quan tâm những hộ có thành viên là người có công với cách mạng để thống nhất phương án hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các chương trình tạo sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển cộng đồng, giúp người nghèo có điều kiện tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm nay là việc hỗ trợ người nghèo được đặt trong yêu cầu không chỉ giúp đỡ trước mắt mà hướng đến tạo điều kiện để các hộ khó khăn có khả năng tự ổn định cuộc sống. Các nguồn lực xã hội hóa sẽ được vận động, phân bổ phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương, hạn chế tình trạng hỗ trợ dàn trải hoặc trùng lặp đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ. Mục tiêu được đặt ra là “Không để hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn nào mà không được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ”.

Cùng với vận động nguồn lực, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh thông qua các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm là vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Các địa phương cũng được khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật để vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là trong dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Trong Tháng cao điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ tiếp tục kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực xây dựng nhà "Đại đoàn kết", các công trình phúc lợi xã hội và hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo, cộng đồng còn khó khăn.

Hoạt động này cũng gắn với phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2026”, qua đó góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng để người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu Mặt trận các cấp phối hợp rà soát, phân công rõ trách nhiệm hỗ trợ, tránh chồng chéo trong vận động và phân bổ nguồn lực. Kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 sẽ được tổng hợp, báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 20-11.