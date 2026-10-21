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Kbang huy động 54,6 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Sáng 21-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại lễ phát động, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kbang đã thông qua báo cáo kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn xã.

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Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Kbang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 10 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Hà Duyệt

Theo đó, từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã tiếp nhận, quản lý trên 173,86 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban đã hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở cho 1 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đồng thời, hỗ trợ và tặng quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 51,3 triệu đồng.

Phát biểu phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đinh Thị Toại kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bằng nhiều hình thức thiết thực.

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Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" xã Kbang tại lễ phát động. Ảnh: Hà Duyệt

Tại lễ phát động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 54,6 triệu đồng.

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