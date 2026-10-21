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Xã Mang Yang gặp mặt già làng, người có uy tín và chức sắc, chức việc

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 20-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt 75 già làng, người uy tín, chức sắc, chức việc đại diện các điểm nhóm tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Kim

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của các già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đại diện các điểm nhóm tôn giáo.

Thông qua buổi gặp mặt, cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và chức sắc, chức việc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, UBND xã biểu dương, khen thưởng 15 cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng trao tặng 39 phần quà cho già làng, người uy tín, chức sắc, chức việc và 10 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

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