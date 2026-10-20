Xã Đak Đoa vận động hơn 620 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

(GLO)- Ngày 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 111 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 620,4 triệu đồng.

Trong đó, 5 doanh nghiệp trao bảng tượng trưng ủng hộ 520 triệu đồng; riêng Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai đóng góp 480 triệu đồng. Ngoài ra, 106 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 100,4 triệu đồng, gồm 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể đóng góp 82,2 triệu đồng và 78 cá nhân ủng hộ 18,2 triệu đồng.

Các cá nhân ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động. Ảnh: Phạm Ngọc

Toàn bộ số tiền mặt tiếp nhận đã được chuyển vào tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Đak Đoa để quản lý, sử dụng theo quy định.

Thông qua hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực chăm lo đời sống người nghèo, giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.