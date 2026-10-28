Những tấm lòng của các tiểu thương chợ Thắng Lợi

(GLO)- Từ những khoản đóng góp tùy tâm được ghi chép cẩn thận trong những cuốn sổ cũ, gần 15 năm qua, các tiểu thương, người dân chợ Thắng Lợi (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đã cùng nhau góp kinh phí mua nguyên liệu nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân khó khăn.

Gặp bà Nguyễn Thị Nga (SN 1958, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi, phường An Phú), người đã nhiều năm làm công việc giữ xe tại chợ Thắng Lợi, chúng tôi được nghe câu chuyện về hành trình thiện nguyện bắt đầu từ những việc làm giản dị.

Suốt 14 năm qua, cứ thứ Sáu hằng tuần, bà Nga lại mang theo cuốn sổ và cây bút, cần mẫn đi đến từng gian hàng ở chợ Thắng Lợi. Ảnh: Chu Hằng

Bà Nga chia sẻ: “Năm 2012, tôi thấy CLB Cơm Từ Thiện Pleiku tổ chức nấu ăn từ thiện nên cũng gom góp một ít tiền để ủng hộ. Sau đó, bà con trong chợ thấy tôi làm vậy cũng hưởng ứng, người góp một ít để gửi đến CLB. Rồi từ đó tôi đảm nhận việc thu tiền, từ việc làm nhỏ của mình mà có thêm nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Suốt 14 năm qua, cứ thứ Sáu hằng tuần, bà Nga lại mang theo cuốn sổ và cây bút đi đến từng gian hàng ở chợ Thắng Lợi để nhận tiền quyên góp. Dù đôi chân đau nhức, bà vẫn duy trì công việc ấy đều đặn, không bỏ sót những buổi hẹn với bà con tiểu thương. Hình ảnh người phụ nữ tay cầm sổ, ghi chép từng khoản tiền ủng hộ đã trở nên thân thuộc với những người buôn bán nơi đây.

Bà Nga kể: “Mọi người hay gọi vui là cô Nga từ thiện. Cứ xách sổ đi là bà con tự giác đưa tiền ủng hộ. Có người đưa 50.000 đồng ngay từ đầu tháng, tôi ghi lại rồi theo dõi, trừ dần cho hết tháng, sang tháng sau họ lại tiếp tục đóng góp. Bây giờ không biết đã dùng hết bao nhiêu cuốn sổ rồi. Có hôm tôi vắng mặt, bà con còn tự tìm sổ để ghi tiền ủng hộ. Mỗi tuần, tôi nhận được hơn 1 triệu đồng từ khoảng 100 người, tùy theo số tiền mọi người đóng góp”.

Lật từng trang sổ cũ đã ghi kín những dòng tên và số tiền, bà Nga chia sẻ việc ghi chép phải rõ ràng, cụ thể từng người để bảo đảm minh bạch. “Bà con buôn bán ở đây, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nên tôi không vận động mức cố định. Ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, miễn là tự nguyện rồi mình ghi lại chi tiết. Những khoản tiền nhỏ góp lại sẽ có thêm kinh phí mua nguyên liệu nấu cơm cho bệnh nhân. Tôi chỉ mong mình còn sức khỏe thì vẫn tiếp tục công việc này” - bà Nga chia sẻ.

Hơn 14 năm buôn bán tại chợ Thắng Lợi, chị Nguyễn Thúy An (SN 1983) không chỉ gắn bó với công việc mưu sinh mà còn tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện. Khi biết bà Nguyễn Thị Nga vận động tiểu thương đóng góp để duy trì những suất cơm dành cho bệnh nhân tại các bệnh viện, chị An nhanh chóng tham gia.

“Khi thấy bà Nga kêu gọi ủng hộ các suất ăn cho bệnh nhân ở bệnh viện, tôi tham gia ngay. Việc buôn bán ở chợ không phải lúc nào cũng đông khách, nhưng mỗi người góp một ít sẽ có thêm kinh phí mua nguyên liệu nấu cơm. Mình có gì góp nấy, miễn sao giúp được những người đang khó khăn”- chị Nga bộc bạch.

Không riêng chị An, nhiều tiểu thương tại chợ Thắng Lợi cũng duy trì việc đóng góp tùy theo điều kiện của mình. Người góp một khoản tiền, người cùng nhau ủng hộ để mua rau củ, dầu ăn, nước mắm và các loại gia vị cần thiết.

Bà Nga và bà Trị tổng hợp danh sách các tiểu thương chợ Thắng Lợi ủng hộ. Ảnh: Đồng Lai

Cùng bà Nga duy trì hoạt động quyên góp, chị Phạm Thị Tám (SN 1975, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi, phường An Phú) là tiểu thương chợ và đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu cho những bữa cơm từ thiện. Chị Tám cho hay: “Mỗi thứ Bảy, sau khi nhận tiền quyên góp từ bà Nga, tôi đi mua rau, gia vị và các nguyên liệu cần thiết, sau đó vận chuyển đến địa điểm CLB Cơm Từ Thiện Pleiku tổ chức nấu ăn. Từ việc lựa chọn thực phẩm đến mua sắm, vận chuyển, tôi đều chủ động sắp xếp để kịp thời phục vụ công tác nấu nướng”.

Bà Nga cho biết, những ngày CLB Cơm Từ Thiện Pleiku tạm nghỉ nấu ăn, số tiền quyên góp vẫn được bà sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện khác, như ủng hộ chùa, tịnh xá Ngọc Thành hoặc mua rau gửi đến hỗ trợ. Nhờ vậy, nguồn quỹ luôn được duy trì đúng mục đích, tiếp tục san sẻ với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Theo bà Lý Thị Hồng Trị - Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, trực thuộc Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku, từ năm 2012 đến nay, khoảng 120 tiểu thương chợ Thắng Lợi đã đồng hành cùng CLB. Các khoản đóng góp hoàn toàn tự nguyện, không quy định mức cố định. Nguồn kinh phí được sử dụng để mua nguyên liệu phục vụ bếp ăn; nếu số tiền vận động chưa đủ, CLB chủ động bổ sung để bảo đảm các suất cơm được chuẩn bị đầy đủ.

Nhờ sự chung tay ấy, CLB Cơm Từ Thiện Pleiku đã trao nhiều suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại 4 cơ sở y tế. Ảnh: CLB Cơm Từ Thiện Pleiku cung cấp

Nhờ sự chung tay ấy, cứ vào Chủ nhật hằng tuần, CLB tổ chức nấu và trao từ 750 đến 1.000 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại 4 cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Không chỉ góp kinh phí duy trì bếp cơm, các tiểu thương còn đồng hành cùng CLB trong nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Vào dịp Tết, Trung thu, nguồn đóng góp được sử dụng để chuẩn bị quà, thực phẩm trao tặng những hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt cứu trợ đồng bào vùng lũ vừa qua, CLB tiếp nhận và vận chuyển hơn 1 tấn hàng hóa gồm gạo, mì tôm, thực phẩm cùng khoảng 500-600 kg quần áo do các tiểu thương đóng góp.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện đều đặn mỗi tuần, đồng thời nhận được sự đồng hành của bà con tiểu thương và cộng đồng. Có thêm người chung tay thì CLB sẽ có thêm nguồn lực để duy trì bếp cơm, giúp đỡ bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn” - bà Trị bày tỏ.