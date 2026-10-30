Chư Sê vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2026

(GLO)- Sáng 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Mỹ Đức

Theo đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11-2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông qua lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Ngay sau lễ phát động, các tập thể, cá nhân và đại biểu tham dự hội nghị đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với tổng số tiền gần 27 triệu đồng.