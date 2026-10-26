Kông Chro vận động hơn 33 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

(GLO)- Ngày 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Khánh Phong

Tại lễ phát động, 42 tập thể, cá nhân đã hưởng ứng, đóng góp tổng số tiền 33,3 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của xã. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Kông Chro quan tâm triển khai. Nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế và điều kiện sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thông qua lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Chro tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, chung tay chăm lo đời sống cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.