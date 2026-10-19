(GLO)- Sáng 19-10, Đảng ủy xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã với hội viên Hội Phụ nữ và hội viên Hội Cựu Chiến binh.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND xã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Kông Chro đối thoại với hội viên phụ nữ và cựu chiến binh. Ảnh: Phương Liên

Trong không khí cởi mở, hội viên phụ nữ và cựu chiến binh đã nêu lên 12 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: chế độ chính sách; việc làm; phát triển kinh tế và sinh kế của người dân; vệ sinh môi trường; cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo trẻ em; an sinh xã hội; y tế - dân số; đất đai và an ninh trật tự.

Tất cả ý kiến đã được lãnh đạo xã cùng đại diện các ngành liên quan trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp tại buổi đối thoại.

Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Phương Liên

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nguyên Nam nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để lãnh đạo xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Qua đó, định hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Hội trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy đề nghị UBND xã, các ngành liên quan tập trung giải quyết những vấn đề hội viên quan tâm tại hội nghị, tiếp tục phát huy tinh thần "lắng nghe, đối thoại, trách nhiệm và hành động", giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để hội viên Cựu chiến binh, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng xã Kông Chro ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.