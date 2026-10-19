Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Lãnh đạo xã Kông Chro đối thoại với hội viên phụ nữ và cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG LIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-10, Đảng ủy xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã với hội viên Hội Phụ nữ và hội viên Hội Cựu Chiến binh.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND xã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã.

glo-doi-thoai-voi-phu-nu-5632.jpg
Lãnh đạo xã Kông Chro đối thoại với hội viên phụ nữ và cựu chiến binh. Ảnh: Phương Liên

Trong không khí cởi mở, hội viên phụ nữ và cựu chiến binh đã nêu lên 12 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: chế độ chính sách; việc làm; phát triển kinh tế và sinh kế của người dân; vệ sinh môi trường; cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo trẻ em; an sinh xã hội; y tế - dân số; đất đai và an ninh trật tự.

Tất cả ý kiến đã được lãnh đạo xã cùng đại diện các ngành liên quan trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp tại buổi đối thoại.

glo-doi-thoai-voi-phu-nu-5222.jpg
Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Phương Liên

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nguyên Nam nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để lãnh đạo xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Qua đó, định hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Hội trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy đề nghị UBND xã, các ngành liên quan tập trung giải quyết những vấn đề hội viên quan tâm tại hội nghị, tiếp tục phát huy tinh thần "lắng nghe, đối thoại, trách nhiệm và hành động", giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để hội viên Cựu chiến binh, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng xã Kông Chro ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

null