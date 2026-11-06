Gia Lai: Cảnh giác nhiều chiêu lừa trực tuyến qua mạng xã hội

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, nhiều người dân cho biết nhận được cuộc gọi, người gọi xưng là cán bộ địa chính yêu cầu tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên hệ thống VNeID. Một số khác nhận được cuộc gọi yêu cầu phối hợp nhập hồ sơ điện tử cho học sinh.

Cụ thể, cuối tháng 10-2026, ông Ngô Văn Hòa (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cho biết, vợ ông nhận được cuộc gọi từ một nam thanh niên tự xưng tên Trung, là cán bộ địa chính, sử dụng số điện thoại 0972185787. Người này đề nghị hỗ trợ tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên hệ thống VNeID, đồng thời yêu cầu vợ ông cung cấp căn cước công dân, giấy tờ nhà đất, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Do bận buôn bán, vợ ông Hòa chưa cung cấp các thông tin theo yêu cầu nên nhờ chồng làm việc với người này. Tuy nhiên, do từng đọc cảnh báo của Công an phường Diên Hồng về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ông Hòa quyết định đến trực tiếp UBND phường để xác minh danh tính người tự xưng là cán bộ địa chính.

Khi ông Hòa gọi điện, người này lấy lý do đang họp nội bộ, đề nghị ông về nhà, kết bạn Zalo để thuận tiện hướng dẫn trực tuyến. Sau khi ông Hòa cảnh giác, chất vấn về dấu hiệu lừa đảo, người này ngắt cuộc gọi và khóa tài khoản Zalo.

Nhiều người dân cho biết họ nhận được các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 25-10, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (tổ 9, phường Pleiku) cũng nhận được cuộc gọi với thủ đoạn tương tự. Người gọi tự xưng tên Trung, hẹn chị đến UBND phường Pleiku vào thứ Hai để tích hợp thông tin đất đai lên VNeID. Khi chị Thủy cho biết không thể sắp xếp thời gian vì bận đi làm, người này đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn thực hiện trực tuyến. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị Thủy từ chối và hẹn làm việc trực tiếp tại phường.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường xây dựng kịch bản tinh vi, lợi dụng sự thiếu thông tin hoặc tâm lý lo ngại bỏ lỡ thủ tục hành chính của người dân để tạo lòng tin. Đáng chú ý, chúng có thể nắm trước một số thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc dữ liệu liên quan đến thửa đất, sau đó yêu cầu nạn nhân cung cấp thêm căn cước công dân, sổ đỏ, sổ hồng hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn qua Zalo.

Sau khi kết bạn, các đối tượng có thể gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, với lý do hỗ trợ định danh, xác thực giấy tờ hoặc tích hợp dữ liệu đất đai lên VNeID. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, dữ liệu tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực, từ đó bị chiếm đoạt tài sản.

Trong diễn biến khác, chị Nguyễn Hải Anh (tổ 6, phường Diên Hồng) cho biết con chị đang học lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ (phường Pleiku). Ngày 1-11 vừa qua, chị nhận được cuộc điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin học sinh, số định danh hoặc căn cước công dân và đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn phụ huynh thực hiện hồ sơ điện tử cho học sinh. “Rất may, trước đó cô giáo chủ nhiệm đã cảnh báo trên nhóm lớp nên tôi đã cảnh giác và không sập bẫy bọn lừa đảo”- chị Anh chia sẻ.

Cảnh báo của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ về thủ đoạn lừa đảo nhập hồ sơ điện tử cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Theo cơ quan chức năng, để phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ địa chính, hoặc là nhân viên trường học, công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu cung cấp giấy tờ, thông tin tài khoản hay thực hiện thủ tục trực tuyến qua các kênh không chính thức. Khi phát sinh nhu cầu cập nhật các thông tin, người dân nên chủ động liên hệ UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh, thực hiện theo hướng dẫn chính thức.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng cho người khác; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người chưa xác minh được danh tính. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng trao đổi, không thực hiện theo hướng dẫn và chủ động xác minh với cơ quan chức năng qua kênh chính thức. Việc kiểm tra trực tiếp trước khi cung cấp thông tin là cách thiết thực để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản của mình.