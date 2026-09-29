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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trợ giúp nhân đạo trên 116 tỷ đồng trong 9 tháng

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Sáng 29-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong bối cảnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị hành chính và chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động thích ứng, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và triển khai toàn diện công tác Hội.

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Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nguyễn Muội

Các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Công tác kiện toàn tổ chức, chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tập trung thực hiện.

Các phong trào, chương trình trọng tâm như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp đột xuất được triển khai, hướng đến người nghèo, người yếu thế và các đối tượng dễ bị tổn thương. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng giá trị hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt trên 116 tỷ đồng, trợ giúp gần 200.000 lượt người, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đồng thời triển khai các nội dung quan trọng của nhiệm kỳ, gồm phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa I; thông qua chương trình, quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn khóa; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Thông qua Quy chế Thi đua - Khen thưởng và Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I.

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