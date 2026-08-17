Hơn 3.000 cán bộ, hội viên dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong 2 ngày (17 và 18-8), kết nối tới hơn 500 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần giúp cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong toàn tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031” sáng 17-8. Ảnh: Quỳnh Ngân

Trong 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; Những nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; Đổi mới hoạt động nhân đạo; nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội; xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.

Đổi mới quản trị, chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Đổi mới công tác truyền thông, vận động nguồn lực, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; xây dựng văn hóa nhân đạo, thương hiệu và nâng cao vị thế Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Qua hội nghị, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XII; tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ mới, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.