(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến ngày 25-11, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đạt hơn 125,3 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hàng nghìn lượt bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Cụ thể, Hội đã vận động, tổ chức các hoạt động giúp đỡ 299.718 lượt bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cung cấp suất ăn tình thương tiếp tục được duy trì tại các bệnh viện, trung tâm y tế với 1.232.936 suất ăn được trao tặng, trị giá hơn 24,2 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai huy động hơn 125 tỷ đồng thực hiện công tác nhân đạo. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh, Hội còn quan tâm cải thiện điều kiện sống cho các gia đình khó khăn thông qua chương trình xây dựng, sửa chữa 15 nhà tình thương. Các công trình nước sạch cũng được triển khai với 2 công trình nước tinh khiết, 1 công trình giếng khoan và 10 thiết bị lọc nước.

Các chương trình nhân đạo được duy trì, mở rộng với nhiều hình thức vận động sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xã hội hóa công tác an sinh xã hội.