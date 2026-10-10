Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân xã Chư Prông

(GLO)- Ngày 10-10, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) triển khai hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Prông.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 211 đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người thuộc diện gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và người thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Prông.

Người dân được khám tổng quát toàn diện từ nội khoa, ngoại khoa đến khám mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như siêu âm, điện tim…

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân

﻿ xã Chư Prông. Ảnh: Mạnh Hà

Bệnh viện Quân y 211 đã huy động hơn 30 y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để triển khai chương trình đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, đáp ứng được nhu cầu của người dân đến khám.

Các trường hợp có bệnh được các bác sĩ tư vấn, cấp thuốc miễn phí điều trị ban đầu. Ngoài ra, bệnh viện cũng cấp thêm thuốc bổ và thuốc điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Được biết, tổng kinh phí được Bệnh viện Quân y 211 huy động để thực hiện chương trình hơn 180 triệu đồng.

Người dân được cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc. Ảnh: Mạnh Hà

Đây là hoạt động thuộc Chương trình Quân dân y kết hợp của Bệnh viện Quân y 211 trong năm 2026. Qua công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe được tổ chức thường xuyên tại các địa bàn vùng khó khăn, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 mong muốn được sẻ chia, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt.