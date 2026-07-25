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Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân tại quê hương Anh hùng A Sanh

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Sáng 25-7, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân làng A Sanh, xã Ia Krái.

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Khoảng hơn 400 người dân làng A Sanh được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí vào sáng 25-7. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, qua đó tri ân đất và người làng A Sanh, quê hương của Anh hùng Puih San (A Sanh) - người lái đò đã đi vào lịch sử cách mạng qua ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Cô”.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, Ban tổ chức cũng tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 70 triệu đồng.

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Ban tổ chức tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn làng A Sanh. Ảnh: Lam Nguyên

Sáng cùng ngày, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh tổ chức về nguồn tại Di tích lịch sử Bến đò A Sanh (làng A Sanh) và Bia Chiến thắng Chư Nghé (làng Chư Nghé).

Tại đây, đoàn đã dâng hương và cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, qua đó nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay dựng xây và bảo vệ đất nước.

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Các đại biểu về thăm Di tích lịch sử Bến đò A Sanh. Ảnh: Lam Nguyên
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Đoàn thắp hương tưởng niệm tại Bia Chiến thắng Chư Nghé. Ảnh: Lam Nguyên
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