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Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai huy động hơn 2.000 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị

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(GLO)- Chiều 25-10, tại phường Hội Phú, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập (29/10/2017 - 29/10/2026).

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Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho các cá nhân. Ảnh: Huy Toàn

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; xây dựng và phát triển Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai năm 2025-2026.

Đồng thời, trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho 15 cá nhân đã tích cực đóng góp cho hoạt động nhân đạo của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai năm 2025-2026.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai đã ra mắt website maunong.org là nền tảng quản lý và cũng là hệ thống kết nối chủ động giữa người hiến máu và các bệnh viện, hỗ trợ cập nhật lịch sử hiến máu và kết nối người hiến khi có nhu cầu.

Được biết, từ ngày 1-10-2025 đến 30-9-2026, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai đã vận động và tiếp nhận trên 2.000 đơn vị máu các nhóm, trong đó có hơn 1.500 đơn vị máu và tiểu cầu máu cấp cứu phục vụ kịp thời cho công tác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn có các hoạt động xã hội nổi bật, tạo hiệu ứng mạnh mẽ như: “Hũ gạo tình thương cho bệnh nhân Thalassemia”, Quỹ “Cây nhân đạo”, “Dinh dưỡng cho bệnh nhi” tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai hay chương trình “10.000 áo ấm trao em”.

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