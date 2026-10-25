Gia Lai: Tiếp nhận 65 đơn vị máu toàn phần và 3 đơn vị tiểu cầu máy

(GLO)- Sáng 24-10, tại phường Pleiku, Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đột xuất nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong bối cảnh khan hiếm máu tại khu vực phía tây tỉnh.

Chương trình thu hút sự tham gia của các tình nguyện viên và người dân trên địa bàn tỉnh góp phần chia sẻ khó khăn với ngành Y tế trong việc bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Tình nguyện viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện sáng 24-10. Ảnh: Như Nguyện

Kết thúc chương trình, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận 65 đơn vị máu và 3 đơn vị tiểu cầu máy. Lượng máu và tiểu cầu này góp phần khắc phục một phần tình trạng thiếu hụt, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Hoạt động hiến máu tình nguyện này là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai (29/10/2017-29/10/2026), góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời thể hiện vai trò tích cực của các tình nguyện viên và người dân trong việc chung tay cùng ngành Y tế bảo đảm nguồn máu phục vụ người bệnh.