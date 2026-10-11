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Gia Lai: Trao 800 suất cơm chay và 50 phần quà cho bệnh nhân khó khăn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 10-10, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp với chùa Vạn Phật trao 800 suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211, Trung tâm Y tế Ia Grai và Trung tâm Y tế Pleiku.

Những suất cơm chay được trao tận tay bệnh nhân và người nhà, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku, chùa Vạn Phật đối với những người đang phải đối mặt với bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống.

Cùng ngày, tại Trung tâm Y tế Pleiku, đoàn đã trao 50 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 300.000 đồng) cho các bệnh nhân chạy thận và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

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Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và chùa Vạn Phật trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Thông qua hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và chùa Vạn Phật mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để bệnh nhân và gia đình vững tin vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

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