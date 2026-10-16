Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Những ngôi nhà tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đón người dân đến sinh sống. Ảnh: Hồng Phúc

Đón niềm vui an cư

Giữa tháng 10, không khí xây dựng tại hai khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) và núi Gành (xã Đề Gi) diễn ra khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng thợ xây trò chuyện vang lên giữa những dãy nhà đang dần hoàn thiện. Nhiều hộ đang tranh thủ hoàn tất các hạng mục cuối cùng để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng đang trong giai đoạn hoàn thiện tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành. Ảnh: Hồng Phúc

Tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành, bà Nguyễn Thị Phượng (59 tuổi, thôn Đức Phổ) không giấu được niềm vui khi căn nhà mới dần hoàn thiện. Chồng mất cách đây gần 20 năm, bà một mình tần tảo nuôi hai con ăn học. Cuộc sống nhiều vất vả, lại thêm nỗi lo sạt lở khiến bà luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn.

Được chính quyền hỗ trợ, gia đình bà Phượng di dời khỏi vùng nguy hiểm, được bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, đất đai và bố trí lô đất tái định cư rộng 200 m² với giá ưu đãi. “Khu tái định cư mới rất khang trang, hạ tầng đầy đủ. Từ nay tôi không còn lo núi sạt lở mỗi khi mưa to, gió lớn” - bà Phượng bày tỏ.

Với người dân Chánh Thắng (xã Cát Tiến), ký ức về trận sạt lở núi Cấm cách đây 5 năm vẫn chưa phai mờ. Khi ấy, đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp nhà cửa, vườn tược, công trình giao thông và thủy lợi. Sau vụ sạt lở, chính quyền triển khai xây dựng khu tái định cư để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngôi nhà mới đang được khẩn trương hoàn thiện, mang theo niềm hy vọng an cư của người dân vùng sạt lở. Ảnh: Hồng Phúc

Bên căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Hân (58 tuổi) nhớ lại cảnh những tảng đá lớn lăn xuống, bùn đất tràn vào nhà khiến cả gia đình hoảng loạn. Từ đó, mỗi khi mưa lớn, gia đình lại phải tìm nơi tránh trú.

“Mỗi lần mưa bão là sợ lắm, gia đình phải di dời đến nơi khác chứ không dám ở nhà” - bà Hân kể. Giờ đây, bà vui mừng khi gia đình sắp có nơi ở an toàn.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Đeo (44 tuổi) đang hoàn thiện căn nhà 3 phòng ngủ dành cho 5 thành viên trên lô đất rộng 200 m². Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông còn gom góp thêm kinh phí để xây dựng nhà kiên cố. Với ông, an cư là điều kiện để yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Người dân khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nhà ở tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến). Ảnh: Hồng Phúc

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Xuân Ty (51 tuổi) đang hoàn tất căn nhà 4 phòng ngủ sau khoảng 6 tháng xây dựng. Đây là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình, thay thế căn nhà cũ từng khiến họ bất an mỗi mùa mưa bão. “Có được chỗ ở ổn định, an toàn là mừng rồi. Sau này mưa bão về cũng không phải lo chạy đi nơi khác” - ông Ty chia sẻ.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh di dời

Cùng với xây dựng những ngôi nhà mới, chính quyền hai xã Đề Gi và Cát Tiến đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Các hộ dân vùng sạt lở núi Gành (xã Đề Gi) khẩn trương xây dựng nhà ở tại khu tái định cư sau khi nhận kinh phí bồi thường. Ảnh: Hồng Phúc

Theo UBND xã Đề Gi, khu vực sạt lở núi Gành có 68 hộ dân bị ảnh hưởng, nằm trong phương án di dời đến năm 2030. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 42 hộ; trong đó 32 hộ đã đồng thuận, nhận kinh phí và đang xây nhà tại khu tái định cư, còn 10 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường. Chính quyền xã đang tăng cường tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành công tác di dời, tái định cư trong năm 2027, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch.

Các thợ xây khẩn trương thi công, hoàn thiện nhà ở, giúp người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi cho biết: “Đối với những hộ chưa đồng thuận, địa phương sẽ trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để xem xét, giải quyết từng trường hợp theo đúng quy định. Quan điểm của chúng tôi là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để bà con sớm chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống”.

Tại xã Cát Tiến, khu vực sạt lở núi Cấm có 64 hộ thuộc diện phải di dời. Trong đó, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường, được bố trí đất tái định cư và đang xây dựng nhà ở, với tiến độ hoàn thiện đạt trên 70%.

Ngôi nhà mới tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) đang được hoàn thiện, chuẩn bị đón người dân đến sinh sống. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cấm. Trên cơ sở đó, xã Cát Tiến dự kiến chi trả hơn 41,3 tỷ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 20 hộ còn lại trong tháng 10 - 2026, tạo điều kiện để các hộ sớm di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Tiến, địa phương đang tập trung triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo chủ trương đã được thống nhất, đồng thời quan tâm hỗ trợ sinh kế để người dân ổn định đời sống sau khi chuyển đến khu tái định cư.

Việc từng bước tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, bố trí nơi ở mới đang mở ra cơ hội an cư cho các hộ dân vùng sạt lở núi Cấm và núi Gành. Tuy nhiên, bên cạnh tiến độ di dời, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, sản xuất và sinh kế lâu dài vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, để người dân không chỉ có nơi ở an toàn mà còn yên tâm gắn bó với cuộc sống mới.