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Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, LĐO)

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tôn Bằng bị bắt với cáo buộc sử dụng trái phép nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ. Vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hồ Chí Minh) phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

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Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục. Ảnh: Công an TP. HCM/LĐO

Theo điều tra, nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo sau đó giao cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức TikToker Hằng Du Mục) sử dụng để kinh doanh, bán hàng qua TikTok.

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Sản phẩm táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” của Tôn Bằng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: Công an TP. HCM/LĐO

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng vợ khi đó là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ. Theo cơ quan điều tra, Tôn Bằng biết nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo và việc sử dụng nhãn hiệu phải được chủ sở hữu cho phép theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Tôn Bằng bị xác định đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được chủ sở hữu chấp thuận.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn do Tôn Bằng làm người đại diện pháp luật, Công an phát hiện hơn 28,7 tấn táo đỏ mang thương hiệu "Hằng Du Mục", xuất xứ Trung Quốc. Số hàng này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

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