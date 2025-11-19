Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

(GLO)- 7 giờ ngày 19-11, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa. Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Theo đó, các bị cáo Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thùy Tiên được áp giải vào phòng xử án Ảnh: Ngọc Dương/Báo Thanh Niên

Để giải quyết vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Trong vụ án này, bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu tòa khi bán kẹo "giả chất xơ" Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.