Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Theo đó, các bị cáo Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lừa dối khách hàng".
Để giải quyết vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.
Trong vụ án này, bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu tòa khi bán kẹo "giả chất xơ" Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-302025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua 129.617 hộp kẹo Kera. Các bị cáo thu tổng số tiền 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.