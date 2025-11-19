Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Zingnews, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ)

(GLO)- 7 giờ ngày 19-11, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa. Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Theo đó, các bị cáo Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lừa dối khách hàng".

thuytien-17635147610511272013360jpg.jpg
Hoa hậu Thùy Tiên được áp giải vào phòng xử án Ảnh: Ngọc Dương/Báo Thanh Niên

Để giải quyết vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Trong vụ án này, bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu tòa khi bán kẹo "giả chất xơ" Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-302025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua 129.617 hộp kẹo Kera. Các bị cáo thu tổng số tiền 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Tin tức

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Tin tức

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Sở Công Thương và Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Gia Lai: Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tin tức

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, hiệp hội, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

