Lạng Sơn vào cuộc vụ mua khâu nhục online, khách nhận về hai cục xương

(GLO)- Nhiều người tiêu dùng phản ánh đặt mua khâu nhục Thất Khê chỉ có xương chân giò, móng giò và bì lợn. Trước nghi vấn hàng hóa không đúng quảng cáo, cơ quan chức năng tại Lạng Sơn và Hà Nội đang phối hợp xác minh, làm rõ nguồn gốc sản phẩm.

Ngày 20-10, vụ việc liên quan sản phẩm “Bát Khâu Nhục Lạng Sơn” đóng hộp được quảng cáo, kinh doanh trên mạng xã hội đã được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Ảnh minh họa

Trước đó, tài khoản Facebook Nguyễn Hạc đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc đặt mua sản phẩm nhưng sau khi nhận hàng, người mua không thể liên hệ với người bán. Bài đăng kèm hình ảnh sản phẩm, bao bì và thông tin giao hàng.

Nhiều người tiêu dùng khác cũng cho biết khi mở hộp khâu nhục đặt mua trực tuyến, họ phát hiện bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò, thậm chí có trường hợp kèm bì lợn còn lông, không giống sản phẩm được quảng cáo. Sau khi bị phản ánh trên mạng xã hội, một số trang Facebook bán hàng liên quan đã khóa tài khoản.

Trước tình hình này, ngày 19-10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh thông tin phản ánh, làm rõ nguồn gốc sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Các đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25-10-2026.

Ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn - cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra từ ngày 16-10, đồng thời đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp xác minh thông tin trên không gian mạng.

Thông tin ban đầu từ đơn vị vận chuyển cho thấy hàng hóa bị phản ánh được gửi từ khu vực Hà Nội, không phải Lạng Sơn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Tại Hà Nội, ngày 20-10, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết địa phương đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành, gồm công an và lực lượng quản lý thị trường, xác minh cơ sở sản xuất khâu nhục liên quan đến phản ánh. Theo thông tin ban đầu, cơ sở này không đăng ký kinh doanh trên địa bàn phường.

Theo ông Đặng Văn Ngọc, qua làm việc với cơ sở sản xuất khâu nhục tại địa phương, đơn vị này khẳng định sản phẩm đang bị người tiêu dùng phản ánh không phải do mình sản xuất. Cơ sở cho biết đã biết thông tin sản phẩm bị xâm phạm từ khoảng 1-2 tuần trước nhưng mới phản ánh với chính quyền cấp xã, chưa báo lực lượng chức năng.

Ông Ngọc thông tin thêm, sản phẩm khâu nhục của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao nhưng chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Lực lượng quản lý thị trường đã hướng dẫn cơ sở hoàn thiện thủ tục bảo hộ thương hiệu, đồng thời khuyến cáo chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu xâm phạm trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND xã Thất Khê Chu Tuấn Doanh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, nhằm bảo vệ thương hiệu đặc sản của địa phương.

Hiện nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm liên quan vẫn đang được xác minh. Theo cơ quan quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ.