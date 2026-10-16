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Công an Gia Lai truy tìm xe Vespa liên quan vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

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(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm 1 xe mô tô Vespa liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 8-3-2020 tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku (nay là phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo thông báo, phương tiện cần truy tìm là xe Vespa, nhãn hiệu Piaggio, màu xanh. Xe có số khung RP8M6650000DV026329, số máy M669M5033290, biển kiểm soát 81B1-431.18.

Số đăng ký xe là 035661, do Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cấp ngày 9-1-2014.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo, truy tìm phương tiện.

Khi phát hiện chiếc xe có đặc điểm như thông báo, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0694.349.286 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng để phối hợp xử lý.

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