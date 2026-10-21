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Vụ hành hung cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội: Khởi tố, tạm giam nam sinh lớp 12

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, TPO)

(GLO)- Bực tức vì bị phạt đứng góc lớp do không làm bài tập về nhà, nam sinh lớp 12 ở Hà Nội đã hành hung cô giáo khiến nạn nhân gãy xương cánh mũi phải. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra.

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V. (học sinh lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, TP. Hà Nội) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Nam sinh hành hung cô giáo trên bục giảng. Ảnh cắt từ clip/Vietnamnet

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra ngày 19-10 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Thời điểm này, trong giờ học, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. yêu cầu đứng ở góc lớp.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của giáo viên, nam sinh đã bực tức và có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học. Hành vi này khiến cô L.T.H. bị thương, gãy xương cánh mũi phải.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, nhà trường đã phối hợp với cơ quan Công an để giải quyết. Công an xã Nội Bài tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ nhà trường cho biết, sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT TP. Hà Nội đã làm việc với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên bị hành hung; đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan Công an làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Sở cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.

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