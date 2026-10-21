Hà Nội: Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ngay trong giờ học

(GLO)- Sáng 21-10, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội - cho biết, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo ngay trong giờ học để điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 20-10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 nam sinh có hành vi tấn công nữ giáo viên khi cô đang đứng giảng bài trước lớp. Hình ảnh trong clip cho thấy, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu cô. Nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip/Vietnamnet

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực đối với giáo viên ngay trong lớp học, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 19-10, trong tiết học Toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP. Hà Nội). Ngay sau đó, nhà trường đã làm việc với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc với Sở GD&ĐT TP. Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện đã ổn định, cô đang nghỉ ngơi tại nhà, dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về bạo lực học đường, đặc biệt là hành vi xâm phạm thân thể giáo viên ngay trong giờ lên lớp. Bên cạnh việc xác minh, xử lý theo quy định, sự việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, kiểm soát hành vi của học sinh.