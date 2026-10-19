Khởi tố đối tượng trộn bột đậu nành và hương liệu sản xuất hơn 200 kg cà phê giả

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú tại phường Hội Phú) liên quan đến việc sản xuất hơn 200 kg cà phê giả.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Quang là đối tượng trực tiếp điều hành hộ kinh doanh Trần Thị Hưng ở địa chỉ số 5 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.

Lực lượng Công an thu giữ hơn 200 kg giả đã đóng bao bì. Ảnh: Hữu Độ

Cơ sở này đăng ký sản xuất, kinh doanh cà phê dạng bột, nhãn hiệu Thuận Thiên và cà phê bột bao bì không có nhãn mác.

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở trên và phát hiện 202 kg cà phê nghi bị làm giả cùng nhiều máy móc, công cụ, phương tiện mà Quang sử dụng để sản xuất, chế biến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố đối tượng Quang. Ảnh: Hữu Độ

Qua giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, số cà phê thu giữ tại cơ sở kinh doanh do Quang điều hành là hàng giả.

Theo đó, hàm lượng cà phê trong sản phẩm cà phê Thuận Thiên không đủ theo quy định. Để đưa ra thị trường tiêu thụ, Quang đã tự ý trộn thêm bột đậu nành và các loại hương liệu.

Nhiều sản phẩm cà phê giả được Quang bày bán tại nhà. Ảnh: Hữu Độ

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Quang để phục vụ công tác điều tra.