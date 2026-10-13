Phường Hội Phú gặp mặt, tri ân cộng đồng doanh nghiệp

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2026, toàn phường có 102 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 749 doanh nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 135,5 triệu USD, bằng 81,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 372.716 triệu đồng, bằng 203,3% kế hoạch tỉnh giao và tăng gần 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hội nghị gặp mặt, tri ân cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2026 tại phường Hội Phú thu hút hơn 130 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham dự. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Định - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Phú ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Địa phương sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai thông tin, hướng dẫn hồ sơ và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng trao đổi về chính sách thuế, quản lý thị trường, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo đảm an ninh trật tự. Đây là những nội dung thiết thực gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.

Phiên đối thoại trực tiếp là dịp để các cơ sở kinh doanh phản ánh khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với lãnh đạo phường cùng các cơ quan chức năng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được trao đổi, hướng dẫn tại hội nghị; các kiến nghị cần xem xét thêm sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Dịp này, phường Hội Phú tuyên dương, khen thưởng 12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu có đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại hội nghị, phường Hội Phú công bố quyết định thành lập Hội Doanh nhân phường Hội Phú. Hội được định hướng trở thành đầu mối kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và thúc đẩy liên kết thị trường.