Pháp luật

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

Trước đó, ngày 18-8, sau khi nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc buôn bán cà phê bột có dấu hiệu vi phạm về chất lượng trên địa bàn, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã kiểm tra đột xuất và tiến hành lấy mẫu cà phê bột đối với hộ kinh doanh T.B.B. do ông N.T.S. làm chủ hộ kinh doanh, có địa chỉ trên đường Lê Hồng Phong, phường Ayun Pa.

luc-luong-quan-ly-thi-truong-da-thu-giu-hang-chuc-kg-gia-tai-ho-kinh-doanh-cua-ong-s-anh-quang-kha.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh T.B.B. đang kinh doanh mặt hàng cà phê THIÊN HÒA COFFEE SỐ 1 (dạng bột), loại 500 g/gói là sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh cà phê THIÊN PHÁT có địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông S. cho biết, ông đã mua 30 kg và bán ra thị trường 7,5 kg, còn lại 22,5 kg tương ứng 45 gói. Đội Quản lý thị trường số 8 đã thu giữ số cà phê trên và gửi mẫu để kiểm nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, cho kết quả xác định không có hàm lượng cafein trong sản phẩm.

Qua đó, Đội Quản lý thị trường số 8 xác định đây là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

