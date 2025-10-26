Gia Lai: Tạm giữ Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả

(GLO)- Chiều 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đã tạm giữ hình sự Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Võ Minh Tùng là Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai. Công ty này có 2 cơ sở ở đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).

Đối tượng Tùng hiện đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Nông Hòa

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng Công an nghi vấn Tùng có hành vi sản xuất cà phê giả.

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Hội Phú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, làm việc của Tùng trên đường Mạc Đăng Dung và kho xưởng trên đường Trường Sa.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật là cà phê đã được đóng gói thành phẩm. Ảnh: Nông Hòa

Cụ thể, có hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu Thành Khôi; gần 900 kg cà phê nhân; gần 4 tấn cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói và hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê gồm: hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu… cùng nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Theo nguồn tin của phóng viên, cà phê thành phẩm được Tùng đưa ra thị trường hàm lượng chỉ có khoảng 65% cà phê.