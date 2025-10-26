Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả.

Trước đó, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 2 cơ sở của chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai ở đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên-Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

luc-luong-cong-an-da-tien-hanh-thu-giu-nhieu-nguyen-lieu-nghi-lam-ca-phe-gia-tai-co-so-tren-duong-mac-dang-dung-phuong-hoi-phu-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều nguyên liệu nghi làm cà phê giả tại cơ sở trên đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú). Ảnh: Văn Ngọc

Tại 2 cơ sở trên, lực lượng Công an đã thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột… Trong đó có khoảng 500 kg đã được trộn thành phẩm để đóng gói cà phê bột mang nhãn hiệu cà phê T.K.

Qua xác minh bước đầu, lực lượng Công an xác định chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai do ông V.M.T. làm Giám đốc. Cơ quan Công an nghi vấn ông T. thu mua cà phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà phê hạt. Trong đó, các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường. Qua kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có khoảng 65% tỷ lệ cà phê.

co-so-cua-chi-nhanh-ca-phe-tk-nam-tren-duong-truong-sa-xa-gao-anh-internet.jpg
Cơ sở của chi nhánh cà phê T.K nằm trên đường Trường Sa (xã Gào). Ảnh: Internet

Được biết, cơ quan Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm của nhãn hàng cà phê T.K đã bán ra thị trường. Đồng thời, gửi mẫu giám định với số lượng cà phê bột đã thu giữ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

null