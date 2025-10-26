Gia Lai: Thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả.

Trước đó, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 2 cơ sở của chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai ở đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên-Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều nguyên liệu nghi làm cà phê giả tại cơ sở trên đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú). Ảnh: Văn Ngọc

Tại 2 cơ sở trên, lực lượng Công an đã thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột… Trong đó có khoảng 500 kg đã được trộn thành phẩm để đóng gói cà phê bột mang nhãn hiệu cà phê T.K.

Qua xác minh bước đầu, lực lượng Công an xác định chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai do ông V.M.T. làm Giám đốc. Cơ quan Công an nghi vấn ông T. thu mua cà phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà phê hạt. Trong đó, các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường. Qua kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có khoảng 65% tỷ lệ cà phê.

Cơ sở của chi nhánh cà phê T.K nằm trên đường Trường Sa (xã Gào). Ảnh: Internet

Được biết, cơ quan Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm của nhãn hàng cà phê T.K đã bán ra thị trường. Đồng thời, gửi mẫu giám định với số lượng cà phê bột đã thu giữ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.