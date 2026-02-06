Gia Lai: Truy tìm người liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại xã Ia Băng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy tìm người để giải quyết tin báo về tội phạm trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3-12-2025 tại thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy tìm người có tên Nay Nam (nam giới), sinh ngày 3-2-1995 tại Gia Lai; số căn cước công dân là 064095013831 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp. Nay Nam có cha tên Siu Li, mẹ tên Nay H’Am.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng truy tìm Rmah Vũ (nam giới) sinh ngày 19-4-1998 tại Gia Lai; số căn cước công dân là 064098009624 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp. Cha của Rmah Vũ là Siu Yoan, mẹ là Rmah H’Bôn.

Cả 2 đều là dân tộc Jrai, quốc tịch Việt Nam, không theo tôn giáo; có quê quán tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai và nơi đăng ký thường trú tại thôn Plơi Apa Ama Lim, xã Ia Tul.

Nay Nam là bị hại, còn Rmah Vũ là người bị tố giác trong vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3-12-2025 tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng. Hiện cả 2 đều không có mặt tại địa phương nơi cư trú và không rõ ở đâu.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) cùng Công an xã Ia Băng, xã Ia Tul và các xã thuộc tỉnh Gia Lai đang phối hợp truy tìm.

Cơ quan Công an đề nghị, ai tìm thấy người có lai lịch như trên phải thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh qua Điều tra viên Vũ Thị Phương Thảo (SĐT: 0365348610) để giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định.