Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, kết quả điều tra xác định Võ Xuân Thương (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn An Ninh, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng vị trí công tác là công chức UBND thị trấn Ngô Mây (cũ), đưa ra thông tin sai sự thật đối với 5 cá nhân cư trú trên địa bàn xã Phù Cát và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Thương nói rằng mình có thể làm được các thủ tục liên quan đến đất đai như: chuyển nhượng, cho tặng, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận thừa kế, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực hợp đồng...

Sau khi nhận tiền của người dân, Thương không thực hiện làm bất kỳ thủ tục nào theo quy định pháp luật, mà chỉ tự soạn ra một số biểu mẫu, giấy tờ giao cho họ nhằm tạo sự tin tưởng. Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2022 đến năm 2024, Võ Xuân Thương đã chiếm đoạt của 5 cá nhân với tổng số tiền 415,9 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Võ Xuân Thương chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên mà chưa có đơn tố cáo thì đến trình báo hoặc làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 144, đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), gặp Điều tra viên thụ lý Nguyễn Đức Duy (số điện thoại: 0935974682) để được giải quyết.

Kể từ ngày ra thông báo cho đến khi kết thúc điều tra vụ án, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ hoặc không có đơn trình báo thì mọi khiếu kiện, thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.