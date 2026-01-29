Công an xã An Lương bắt quả tang 2 vợ chồng chuyên móc túi ở chợ

(GLO)- Ngày 29-1, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng là vợ chồng chuyên thực hiện hành vi móc túi tại các chợ trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, Công an xã An Lương phát hiện 2 đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại chợ An Lương với biểu hiện nghi vấn nên tổ chức mật phục theo dõi.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-1, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng này thực hiện hành vi móc túi 2 chiếc điện thoại di động của người dân đang mua bán tại chợ.

Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng này là Nguyễn Quang Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Chung (cùng SN 1975, trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi này khai nhận đã đến địa bàn tỉnh Gia Lai từ khoảng 5 ngày trước, thuê trọ tại địa bàn xã Phù Mỹ rồi đến xã An Lương để móc túi, trộm cắp tài sản tại các chợ.

Tiến hành khám xét phòng trọ của 2 đối tượng, Công an xã An Lương còn thu giữ thêm 10 chiếc điện thoại di động khác do đôi vợ chồng này trộm cắp trước đó đem về cất giấu để tiêu thụ.