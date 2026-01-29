Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã An Lương bắt quả tang 2 vợ chồng chuyên móc túi ở chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN TỐ
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-1, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng là vợ chồng chuyên thực hiện hành vi móc túi tại các chợ trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, Công an xã An Lương phát hiện 2 đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại chợ An Lương với biểu hiện nghi vấn nên tổ chức mật phục theo dõi.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-1, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng này thực hiện hành vi móc túi 2 chiếc điện thoại di động của người dân đang mua bán tại chợ.

hai-vo-chong-moc-tui-dien-thoai.jpg
Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng này là Nguyễn Quang Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Chung (cùng SN 1975, trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi này khai nhận đã đến địa bàn tỉnh Gia Lai từ khoảng 5 ngày trước, thuê trọ tại địa bàn xã Phù Mỹ rồi đến xã An Lương để móc túi, trộm cắp tài sản tại các chợ.

Tiến hành khám xét phòng trọ của 2 đối tượng, Công an xã An Lương còn thu giữ thêm 10 chiếc điện thoại di động khác do đôi vợ chồng này trộm cắp trước đó đem về cất giấu để tiêu thụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đối tượng bị truy nã về hai tội danh ra đầu thú

Gia Lai: Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

(GLO)- Ngày 26-1, Lê Văn Thịnh (SN 1995, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) - đối tượng bị truy nã về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã đến Công an phường Diên Hồng đầu thú.

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Tin tức

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

null