Gia Lai: Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

(GLO)- Ngày 26-1, Lê Văn Thịnh (SN 1995, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) - đối tượng bị truy nã về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã đến Công an phường Diên Hồng đầu thú.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng tháng 4-2024, Lê Văn Thịnh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng và trộm cắp một xe máy của anh N.X.Q (trú tại xã Kon Gang).

Đối tượng Lê Văn Thịnh tại cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Thịnh bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Bình Dương và Khánh Hòa nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Thời gian qua, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục người thân của Thịnh khuyên đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an phường Diên Hồng đã hoàn tất thủ tục theo quy định và bàn giao Lê Văn Thịnh cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.