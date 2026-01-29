Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Va chạm với xe khách trên quốc lộ 19, người đàn ông đi xe máy tử vong

(GLO)- Chiều 29-1, trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn thôn 2 Tân Bình (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh N. (SN 1976, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81AA-592.xx lưu thông trên quốc lộ 19 hướng từ xã Kdang về xã Đak Đoa.

Xe máy va chạm với xe khách trên quốc lộ 19 khiến 1 người tử vong. Ảnh: Văn Tiến

Khi tới đoạn Km 147+400 m, xe máy va chạm với xe khách loại 16 chỗ ngồi chạy tuyến Kon Tum - Quy Nhơn BKS 82H-013.xx do ông Trần Quốc Việt (SN 1966, trú tại phường Quy Nhơn) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Bên cạnh đó, vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường dốc vào thời điểm có nhiều phương tiện qua lại dẫn đến ùn tắc.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cùng Công an xã Đak Đoa đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trên quốc lộ 19.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

