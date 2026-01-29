Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chư Sê: Xe máy va chạm với ô tô khiến 1 người tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chư Sê.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 28-1 tại Km 1634+400 trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3, xã Chư Sê.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khiến 2 anh em thương vong ở Chư Sê. Ảnh: Văn Quyền

Thời điểm trên, anh B.T.T. (SN 2007, trú tại xã Bờ Ngoong) điều khiển xe máy BKS 81P1-405.xx chở theo em trai là B.T.S. (SN 2009) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn Km 1634+400, anh T. điều khiển xe rẽ vào quốc lộ 25 thì va chạm với ô tô BKS 79H-086.xx do anh N.X.H. (SN 1994, trú tại xã Ia Ly) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến S. tử vong trên đường đi cấp cứu, anh T. bị gãy xương đùi phải.

