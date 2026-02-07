(GLO)- Ngày 7-2, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Hoài Nhơn ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”.

Sự kiện đồng thời được tổ chức tại nhà văn hóa của 3 khu phố: Cửu Lợi Nam, Mỹ An 2 và Ngọc An Đông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn hướng dẫn thực hành sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn đã trực tiếp triển khai các hoạt động trọng tâm của mô hình. Theo đó, thành viên tổ Công nghệ số cộng đồng, hội viên các đoàn thể và người dân đã được hướng dẫn thực hành sử dụng Dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; các điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu; cách thức thanh toán điện tử và sử dụng các dịch vụ số cơ bản.

Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản số. Ảnh: ĐVCC

Sau khi thực hiện thí điểm tại 3 khu phố, mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” sẽ được nhân rộng ra toàn địa bàn phường Hoài Nhơn trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo phường Hoài Nhơn, việc ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” là bước đi đột phá nhằm đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân trong sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, tăng lượng người dân có tài khoản số; hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số thiết yếu, góp phần xây dựng thành công chính quyền số tại địa phương.