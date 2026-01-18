Đối tượng truy nã trốn sang Thái Lan ra đầu thú

(GLO)- Ngày 17-1, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận một đối tượng truy nã ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Rơ Lan Thuin (SN 1979, trú tại xã Ia Grai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị kết án về tội “Hủy hoại rừng”, với mức án 12 tháng tù. Trong thời gian chờ chấp hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Thái Lan sinh sống, dẫn đến việc Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã theo quy định.

﻿Đối tượng Rơ Lan Thuin (bên phải) ra đầu thú tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Chalo. Ảnh: Q.H

Quá trình lẩn trốn tại Thái Lan, được sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng và gia đình, Rơ Lan Thuin đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện trở về Việt Nam để chấp hành án. Ngày 14-1-2026, đối tượng đến Cửa khẩu Quốc tế Chalo, xã Dân Hóa tỉnh Quảng Trị xin đầu thú. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục di lý đối tượng về địa phương đảm bảo an toàn. Hiện Rơ Lan Thuin đang chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật.