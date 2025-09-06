Công an xã Ngô Mây vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 5-9, Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) đã vận động đối tượng Tô Anh Dũng (SN 1981, còn gọi là Dũng Sài Gòn; quê quán ở xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Đối tượng Tô Anh Dũng bị Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ) truy nã ngày 5-9-2017 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tô Anh Dũng đầu thú tại Công an xã Ngô Mây. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 8 năm, Tô Anh Dũng hành nghề sửa xe tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình kinh doanh, Dũng bị thua lỗ, nợ nần. Do cần tiền nên đối tượng đã lấy xe của khách hàng đem đi bán lấy tiền trả nợ.

Hành vi của Dũng đã bị cơ quan Công an khởi tố. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. 8 năm qua, Tô Anh Dũng dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh pháp luật, thay đổi chỗ ở. Mới đây, Dũng về lại quê nhà ẩn náu vì cho rằng mọi việc của quá khứ đã bị lãng quên.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ngô Mây đã nhanh chóng xác định Tô Anh Dũng là đối tượng trốn lệnh truy nã. Vì vậy, Công an xã đã cử cán bộ, chiến sĩ vận động người thân thuyết phục Dũng ra đầu thú.