Khởi tố vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật ở xã Kim Sơn

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sáng 10-12, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân-Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận Hạt đã khởi tố vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn) để điều tra về tội "Hủy hoại rừng".

“Chúng tôi đang phối hợp Viện Kiểm sát khu vực 5 gấp rút hoàn tất hồ sơ vụ phá rừng chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”-đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân cho biết thêm.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân, Viện Kiểm sát khu vực 5, Công an xã Kim Sơn cũng đã mời và làm việc với 23 đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật ở khoảnh 4 và khoảnh 6.

Liên quan đến vụ phá rừng, khai thác trái pháp luật ở khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn), ngày 11-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ UBND xã Kim Sơn. Ngày 12-9, Hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm. Ngày 22-9, đơn vị này trưng cầu Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) giám định thiệt hại rừng.

Ngày 30-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và các chủ rừng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả giám định tổng thiệt hại về rừng là 97,74 ha.

Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên bị phá là 23,13 ha, gồm 3,74 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý, 19,28 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý và 0,11 ha do một trại giam ở địa bàn quản lý. Loại rừng bị thiệt hại quy hoạch chức năng rừng phòng hộ (rừng tự nhiên, rừng nghèo và rừng nghèo kiệt); rừng gỗ loài thực vật thông thường.

Còn tổng diện tích rừng trồng bị khai thác là 74,61 ha; trong đó có 22,27 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý, 52,34 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý. Loại rừng bị thiệt hại là rừng trồng, chức năng phòng hộ; loài cây keo lai, gỗ loài thực vật thông thường.

Thời điểm vi phạm từ tháng 3-6/2025. Toàn bộ cây gỗ rừng trồng và cây gỗ rừng tự nhiên đã cưa hạ vận chuyển ra khỏi hiện trường; hiện trường có các đoạn đường đã mở vắt ngang qua các sườn đồi, chiều rộng 4-5m, chiều dài chưa xác định; tại thời điểm kiểm tra không có phương tiện đào, mở đường.

Liên quan vụ việc, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kiểm điểm 2 cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề nghị Chi cục Kiểm lâm xem xét kỷ luật cả 2 theo hình thức khiển trách.

