Hành trình trốn chạy như phim trinh thám của 2 tên cướp ngân hàng

(GLO)- Hai tên cướp ngân hàng đã dùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng qua mặt lực lượng Công an để tẩu thoát. Tuy nhiên, tất cả đã bị lật tẩy bởi nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an.

Trong quá trình phá án, bắt giữ Phạm Anh Tài (Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), Ban chuyên án đã lật tẩy thủ đoạn trốn chạy của 2 tên cướp.

Hành trình trốn thoát của 2 tên cướp ly kỳ như phim trinh thám. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, để chuẩn bị cho vụ cướp, ngày 12-1-2026, các đối tượng đã trộm biển số 77G1-313.12 trên xe máy của 1 người phụ nữ tại phường An Nhơn Nam. Sau đó chúng mang lắp vào chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter (đã đục bỏ số khung, số máy) để đi cướp ngân hàng.

Sau khi điều khiển xe máy Exciter được dán màu vàng lẩn trốn với trang phục của một hãng xe công nghệ, các đối tượng đã di chuyển đến đường Cao Bằng, rẽ vào Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng).

Chiếc xe máy các đối tượng dùng để đi cướp được chôn ở Khu Công nghiệp Diên Phú. Ảnh: ĐVCC

Đây là nơi vắng vẻ, có rừng thông và không có camera giám sát - khu vực lý tưởng để các đối tượng có thể “ve sầu thoát xác”. Thực tế trong quá trình truy vết ban đầu, lực lượng Công an đã mất dấu các đối tượng tại khu vực này.

Khi đến đây, các đối tượng đã chôn chiếc xe máy sử dụng để đi cướp, dùng 1 tấm ván đậy lên hố chôn và dùng chiếu, đất, lá cây phủ lên nhằm ngụy trang. Các đối tượng tiếp tục di chuyển cách hố chôn khoảng 300 m để đốt quần áo, mũ, ba lô, băng đạn… nhằm phi tang.

Các đối tượng giả người dân địa phương rồi lên 2 xe máy cũ nát tẩu thoát. Ảnh: Thúy Trinh

Sau đó chúng lên 2 chiếc xe máy loại xe cũ nát, không có biển kiểm soát đã được chuẩn bị sẵn từ trước ở khu vực rừng thông; bỏ tiền vào trong chiếc gùi, giả thành người dân tộc thiểu số đi làm rẫy ở địa phương và lần lượt rời khỏi Khu Công nghiệp Diên Phú khi trời chập choạng tối.

Chính với diện mạo mới này, các đối tượng đã đánh lạc hướng cơ quan điều tra trong quá trình rà soát camera trong khu vực. Sau đó, chúng tiếp tục di chuyển về hướng Biển Hồ B (xã Biển Hồ).

Tại đây, Tài và Ân tiếp tục đốt bộ quần áo đang mang theo, mặc bộ quần áo khác, ném 2 chiếc xe máy cũ cùng chiếc xẻng xuống lòng hồ; bơi sang một khu vực khác rồi dùng 1 chiếc xe máy đã chuẩn bị từ trước để tẩu thoát.

Chiếc xe máy cũ nát các đối tượng phi tang ở Biển Hồ B. Ảnh: Duy Hải

Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng đã di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh mua vàng rồi tiếp tục bán lại vàng. Sau đó chúng trở về Quảng Ngãi, rồi bất ngờ bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chiếc xẻng các đối tượng dùng để đào hố chôn xe máy được ném dưới lòng hồ Biển Hồ B. Ảnh: Duy Hải

Được biết, Ân bị bắt vào khuya 4-2 tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi). Trong khi đó, Tài bị bắt vào chiều 5-2 tại thôn 3 Hòa Phú, xã Chư Păh.