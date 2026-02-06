Quá khứ "bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

(GLO)- 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đã bị tóm gọn. Lực lượng Công an đã làm rõ quá khứ “bất hảo” của 2 tên cướp táo tợn này.

Theo đó, 2 đối tượng trong vụ cướp là Phạm Anh Tài (Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Tài nổi tiếng "máu lạnh" tại Kon Tum. Ảnh: Thúy Trinh

Tài là đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi giết người liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận ở tỉnh Kon Tum (cũ) vào tháng 8-2018 tại quán bar Window. Trong vụ án này, Tài cầm đầu nhóm côn đồ dùng 2 khẩu súng AK và dao tấn công 1 nhóm thanh niên khác khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Đáng nói, đối tượng xây dựng hình ảnh máu lạnh, sẵn sàng dùng “hàng nóng” với hành vi tàn ác; sẵn sàng cắt gân chân của đối thủ, dùng súng bắn vào nhiều nhà dân bên đường, bắn chết vật nuôi để uy hiếp người bên trong nhà…

Đối tượng Ân là đàn em của Tài. Ảnh: Thúy Trinh

Sau khi gây án, đồng bọn của Tài bị bắt giữ, xét xử; còn hắn đã lẩn trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) phát lệnh truy nã. Theo các nguồn tin trinh sát, Tài đã vượt biên trốn sang Lào và tiếp tục hoạt động phi pháp tại đây. Bị truy đuổi, thời gian qua Tài quay trở về Kon Tum.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng truy bắt Tài. Tuy nhiên đối tượng hoạt động bí mật, không trở về nhà mà thường đi lang thang, sống khép kín, ít gặp gỡ các đối tượng bên ngoài, ngoại trừ đàn em thân tín.

Trong số đàn em của Tài có Lê Văn Ân - cũng là đối tượng đã có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo nguồn tin, Tài có liên quan đến vụ việc mang súng từ tỉnh Kon Tum (cũ) xuống Gia Lai giải quyết mâu thuẫn vào tháng 5-2025 mà Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều súng, đạn của các đối tượng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình lẩn trốn, vì hết tiền tiêu xài, Tài đã bàn bạc cùng Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng. Chúng đã đến Gia Lai thăm dò nhiều ngân hàng khác nhau trước khi chọn địa điểm Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú).

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, 2 đối tượng gây án cực kỳ manh động, nguy hiểm, luôn mang theo hung khí bên người. Thực tế trong quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều súng, đạn, dùi cui điện… bọn chúng tàng trữ để sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.