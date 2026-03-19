Các đối tượng đua xe trên đường Trường Sơn Đông bị phạt gần 40 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-3, Công an xã Ia Pa cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên đường Trường Sơn Đông với số tiền gần 40 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 15-3, tổ công tác Công an xã Ia Pa đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, rú ga, phóng nhanh trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Blôm.

Lực lượng Công an đã xử phạt số tiền gần 40 triệu đồng liên quan đến vụ tụ tập đua xe trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác đã kịp thời thu thập thông tin, tài liệu, nhất là các video do chính các đối tượng quay lại để làm căn cứ xác minh, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, Công an xã Ia Pa phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Ia Pa (Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1) tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 3 đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện có biểu hiện càn quấy gồm: N.P.K. (SN 2008, trú tại xã Pờ Tó) điều khiển xe máy BKS 86B5-36xx; Đ.P. (SN 2008, trú tại xã Pờ Tó) điều khiển xe máy BKS 81B2-016.xx; T.Đ.T. (SN 2007, trú tại xã Ia Pa) điều khiển xe mô tô BKS 72H1-97xx.

Lực lượng Công an làm việc với 3 thanh thiếu niên trực tiếp tham gia điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Ảnh: ĐVCC

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Công an làm rõ các đối tượng đi cùng gồm: Đ.V.M. (SN 2005, trú tại xã Ia Pa) là người cho mượn phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm; T.V.P. (SN 2005, trú tại xã Pờ Tó) và Đ.T. (SN 2008, trú tại xã Pờ Tó) sử dụng điện thoại quay video, ghi lại hành vi của nhóm để đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm mục đích câu view, câu like.

Tại cơ quan Công an, các thanh thiếu niên đã nhận thức hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Căn cứ các hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu tháo gỡ pô độ, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện và nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.