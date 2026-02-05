Gia Lai: Đầu tư chứng khoán qua mạng, một phụ nữ bị lừa hơn 3,9 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc bà N.T.H. (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bà H. được một tài khoản Zalo mang tên “Minh Nhất” chủ động liên hệ, nhắn tin làm quen. Người này tự xưng là Nguyễn Minh Nhất, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng đã tạo lòng tin và hướng dẫn bà H. truy cập vào đường link cme-trading.online, đăng ký tài khoản để tham gia đầu tư chứng khoán theo sự hướng dẫn của mình.

Người dân cẩn trọng với đầu tư chứng khoán lợi nhuận cao qua mạng xã hội. Ảnh minh họa

Ban đầu, bà H. chuyển 150 triệu đồng để đầu tư. Ngay sau đó, hệ thống hiển thị số tiền lợi nhuận lên đến 176 triệu đồng và bà H. đã rút tiền về tài khoản cá nhân thành công. Tin rằng việc đầu tư mang lại lợi nhuận thật, bà H. tiếp tục thực hiện 16 lượt chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trên hệ thống, số tiền lợi nhuận sau đầu tư được hiển thị lên đến 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà H. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi và đưa ra nhiều lý do, yêu cầu phải đóng thêm tiền thuế thu nhập cá nhân mới có thể rút được tiền. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền bà bị các đối tượng chiếm đoạt là hơn 3,9 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Người dân tuyệt đối không tin vào các dự án đầu tư cam kết lợi nhuận cao, chỉ tham gia đầu tư thông qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép. Đồng thời, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người bị hại cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được xử lý theo quy định pháp luật.