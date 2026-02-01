Gia Lai: Tài xế xe khách Kim Hoàng bị chặn đường, hành hung

(GLO)- Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn) bị tài xế xe khách cùng loại tạt đầu, hành hung trên đường Tây Sơn, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, vào trưa 31-1, tài khoản Facebook “NHÀ XE KIM HOÀNG” đăng tải thông tin cho rằng tài xế nhà xe này bị “xe khách Hoa Trang tạt đầu xe, đánh tài xế”.

Cùng với đó là đoạn clip dài 56 giây ghi lại cảnh tài xế xe Kim Hoàng bị một người đàn ông được cho là tài xế xe khách 16 chỗ mang biển số 77F-002.78 của nhà xe Hoa Trang lao vào hành hung.

Tài xế ô tô biển kiểm soát 77F-002.78 lao đến xe Kim Hoàng sau cú tạt đầu. Ảnh chụp màn hình

Điều khiến dư luận phẫn nộ là hành vi trên diễn ra ngay trên đường phố, thời điểm đó trên xe Kim Hoàng có đông hành khách. Thời điểm bị tấn công, nạn nhân không phản kháng, chỉ nghiêng người tránh né những cú đấm liên tiếp của đối phương. Chứng kiến sự việc, một hành khách ngồi cạnh đã tìm cách can ngăn, bảo vệ tài xế.

Sau vài giờ đăng tải, clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác. Nhiều người bày tỏ bất bình với lối hành xử hung hãn, bạo lực, đặc biệt là hành vi trên có thể gây nguy hiểm cho hành khách trên 2 xe và giao thông trên đường.

Tài xế xe khách Kim Hoàng bị tấn công khi đang ngồi trên ghế lái. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Khắc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách Kim Hoàng, xác nhận người bị hành hung trong vụ việc trên là tài xế của doanh nghiệp, tên Trần Văn H. (SN 1985, trú phường Hoài Nhơn Bắc).

Ông Hoàng cho hay, sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 34 phút ngày 31-1, khi đó anh H. đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Tây Sơn (đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc) theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn.

Trên đường đi, xe khách này bất ngờ bị tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Trang (ở phường Tam Quan) tạt đầu xe, hành hung. Trước đó, giữa 2 bên không có mâu thuẫn hay va chạm gì.

Diễn biến vụ việc tài xế xe khách Kim Hoàng bị tài xế xe khách Hoa Trang hành hung. Clip: Mạng xã hội

“Không rõ vì nguyên nhân gì mà tài xế xe Hoa Trang lại hành xử như vậy. Người này rất hung dữ, trước đó đã từng đánh tài xế của một nhà xe khác chạy cùng tuyến. Tài xế H. bị đánh chấn thương vùng đầu, mặt và hiện tinh thần còn hoảng loạn. Chúng tôi đang làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an, đề nghị xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định, ngăn chặn hành vi tương tự tái diễn” - ông Hoàng nói.