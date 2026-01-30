Xe khách va chạm xe máy sang đường ở ngã tư Biển Hồ, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày ở ngã tư Biển Hồ. Thời điểm trên, tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47F-007.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.
Khi đến khu vực ngã tư Biển Hồ (tổ 1 Yên Thế, phường Thống Nhất), xe khách đã va chạm với xe máy BKS 81H1-77.xx do 1 người phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển cùng chiều phía trước đang đánh lái sang bên trái đường.
Vụ va chạm khiến xe máy cùng người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực tai nạn là ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.
Lực lượng Công an đang nhanh chóng xác định danh tính người bị nạn. Đồng thời, phối hợp bảo vệ hiện trường, chuyển hành khách sang phương tiện khác tiếp tục hành trình.