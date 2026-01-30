Xe khách va chạm xe máy sang đường ở ngã tư Biển Hồ, 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 30-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Biển Hồ (phường Thống Nhất) khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày ở ngã tư Biển Hồ. Thời điểm trên, tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47F-007.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.

Xe khách va chạm với xe máy ở ngã tư Biển Hồ khiến 1 người tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến khu vực ngã tư Biển Hồ (tổ 1 Yên Thế, phường Thống Nhất), xe khách đã va chạm với xe máy BKS 81H1-77.xx do 1 người phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển cùng chiều phía trước đang đánh lái sang bên trái đường.

Vụ va chạm khiến xe máy cùng người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực tai nạn là ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Xe khách va chạm với xe máy sang đường ở khu vực ngã tư Biển Hồ. Clip: CTV

Lực lượng Công an đang nhanh chóng xác định danh tính người bị nạn. Đồng thời, phối hợp bảo vệ hiện trường, chuyển hành khách sang phương tiện khác tiếp tục hành trình.