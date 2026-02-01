Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt đối tượng tấn công thiếu niên để cướp điện thoại

(GLO)- Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Sưk (SN 2003, trú tại làng Brếp, xã Mang Yang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-1, em L.M.T. (SN 2010) đã trình báo đến Công an xã Mang Yang về việc mình bị đối tượng lạ mặt tấn công, cướp tài sản tại khu vực làng Brếp.

doi-tuong-suk-trai-da-bi-bat-giu-khi-cuop-tai-san-cua-thieu-nien-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Sưk (trái) đã bị bắt giữ khi cướp tài sản của thiếu niên. Ảnh: ĐVCC

Theo em T., có một đối tượng lạ mặt là nam thanh niên đã xông đến hành hung, cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max mà em đang mang theo trên người. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy bỏ trốn về hướng xã Đak Đoa.

Công an xã Mang Yang đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an xã Đak Đoa và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) rà soát địa bàn, truy vết đối tượng nghi vấn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp là Sưk, thu giữ chiếc điện thoại của em T. và xe máy Honda Winner mà đối tượng sử dụng để gây án.

