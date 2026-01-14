Công an xã Ia Nan bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm

(GLO)- Công an xã Ia Nan đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 2000, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 15 giờ ngày 12/01/2026, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú thôn Ia Nhú, xã Ia Nan) phát hiện chiếc máy cắt cỏ của gia đình để trước sân nhà bị kẻ gian lấy trộm.

Đến khoảng 15 giờ ngày 13/01/2026, Công an xã tiếp tục nhận được tin báo từ anh Hồ Đắc Duy Tân (SN 1974, trú làng Nú, xã Ia Nan) về việc kẻ gian đột nhập, lấy trộm một bình ắc quy đặt trước sân nhà, khi chuẩn bị đưa tài sản lên xe mô tô thì bị chủ nhà phát hiện nên kẻ gian buộc phải bỏ chạy.

Đối tượng Lê Tuấn Anh bị Công an xã Ia Nan bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: VĂN THAO

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Nan đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Ia Nan đã triệu tập Lê Tuấn Anh (SN 2000, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn Anh đã thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm trên. Hiện Công an xã Ia Nan đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.