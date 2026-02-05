Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự

(GLO)- Chiều 4-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ án hình sự.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí: Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đặng Quốc Lộc - Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Nay Kđam Tha My - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự. Ảnh: Bảo Long

Quy chế gồm 7 chương, 25 điều, quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo đó, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc xử lý vụ án hình sự thuộc thẩm quyền một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Công tác phối hợp dựa vào các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong quá trình phối hợp, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phối hợp giữa 3 cơ quan tập trung xử lý các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các vụ án phải báo cáo Tỉnh ủy theo quy định, như vụ án có bị can, bị cáo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu 3 cơ quan triển khai ngay quy chế phối hợp sau ký kết. Ảnh: Bảo Long

Quy chế cũng nêu rõ cơ chế phối hợp trong việc xử lý án có vướng mắc về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự, hoặc các vụ án có khiếu kiện liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành.

Trong từng giai đoạn tố tụng, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án, các cơ quan duy trì phối hợp thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành là bước cụ thể hóa quy định của pháp luật, thiết lập cơ chế làm việc "chủ động - chặt chẽ - hiệu quả" giữa 3 ngành; góp phần thống nhất quan điểm xử lý, nâng cao chất lượng đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.