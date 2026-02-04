Công an Gia Lai truy tìm chủ sở hữu xe máy đào bánh xích tại Ia Khươl

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc phối hợp truy tìm chủ sở hữu phương tiện liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại làng Klên (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cũ) từ ngày 29-5-2024 đến 7-6-2025.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã tạm giữ 1 xe máy đào bánh xích, nhãn hiệu KOMATSU PC200, số loại: SK330LC, không biển kiểm soát, màu vàng.

Số khung nguyên thủy của xe là PC200C10154. Số máy bị thay đổi kết cấu máy, đường nét các ký tự chữ, số không đúng với cấu trúc và đường nét của các ký tự chữ, số đóng trên xe cùng loại; không xác định được chữ, số nguyên thủy.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp phương tiện nêu trên mang đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hoặc gặp Điều tra viên Lưu Thế Vĩnh (SĐT: 0961122242) để được giải quyết theo quy định.